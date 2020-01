Calciomercato Milan – Spunta il nome di Kjaer per la difesa: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan, in attesa di definire l’affare Todibo, cerca un difensore centrale di esperienza. Nelle ultime settimane non sono emerse aperture per Rugani e soprattutto Demiral, e dunque Maldini e Boban starebbero pensando a Simon Kjaer.

Sebbene il difensore fosse stato acquistato dall’Atalanta per guidare la difesa, Kjaer non ha mai legato con Gasperini e con il suo modulo difensivo, e dunque con ogni probabilità verrà ceduto nel mercato di gennaio. A tal proposito ha anche parlato Mikael Beck, suo procuratore: “Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e la società bergamasca. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore e quindi a questo punto è meglio che le due parti si separino. Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a Kjaer, da parte di molti club ed è stato sempre così, durante tutta la sua carriera. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma possiamo dire che c’è grande interesse da parte di club importanti dei maggiori campionati”.

Come noto all’Atalanta interessa Mattia Caldara, con il Milan che sarebbe anche disposto a cederlo in prestito per farlo giocare con maggiore continuità dopo l’infortunio, e dunque chissà che non ci possa essere appunto uno scambio di prestito tra lui e Kjaer. In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione, bisogna sentire il Siviglia, che resta proprietario del cartellino del difensore danese. Sul fronte cessioni, invece, l’Espanyol e Villarreal hanno chiesto in prestito Castillejo, mentre oggi a San Siro ci saranno osservatori del Newcastle per Calhanoglu e del West Ham per Kessie. Intanto un calciatore accostato al Milan nelle ultime settimane ha parlato del suo futuro, continua a leggere >>>

