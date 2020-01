Calciomercato Milan – Petagna: “Voglio chiudere la stagione alla Spal”

CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Petagna, classe 1995, attaccante della Spal, ha parlato del suo futuro professionale nel pomeriggio ai microfoni di ‘Sky Sport‘ mettendo a spegnere le voci di calciomercato che lo accostano al Milan ed alla Roma quale vice di Zlatan Ibrahimovic o di Edin Dzeko.

“Sono qui, la Spal mi ha scelto per segnare e portarli alla salvezza. Futuro? Io sono contento qua e voglio chiudere la stagione a Ferrara. Voglio arrivare in doppia cifra, poi a giugno vedremo”, le parole di Petagna. Intanto, sul fronte mercato in uscita, il Milan ha deciso chi sacrificare in questo mese di gennaio. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android