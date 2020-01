Calciomercato Milan – Rebic, Borini e Castillejo fuori dal progetto tecnico

CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Mattia Caldara e Ricardo Rodríguez sulla lista dei potenziali partenti dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, Ante Rebic, Fabio Borini e Samu Castillejo sono chiaramente ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli in rossonero.

Il problema, ha sottolineato il quotidiano romano, è sempre il solito: il Milan, dalle loro cessioni, vorrebbe recuperare indennizzi importanti, ma deve fare i conti con gli ingaggi, pesanti, dei calciatori, spesso fuori portata per le società che li chiedono.

Mentre Rebic e Borini, il primo per fine prestito ed il secondo in scadenza contrattuale sembrano facili da ‘piazzare’, qualche difficoltà in più ci sarebbe per Castillejo, il quale, comunque, vuole restare in rossonero. Un altro calciatore del Diavolo, poi, andrà probabilmente via, ma soltanto per crescere ancora: per i dettagli, continua a leggere >>>

