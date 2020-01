Calciomercato Milan – Ag. Castillejo: “Espanyol? Per ora solo voci”

CALCIOMERCATO MILAN – L’agente di Samu Castillejo, Rafa Zurro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com: queste le sue parole sull’esterno spagnolo. “Espanyol? In questo momento sono solo voci, indiscrezioni che abbiamo letto anche noi dalla stampa. Posso assicurarle che Samu vuole rimanere in Italia, al Milan. Anche se dovessero arrivare delle offerte, questa è la nostra volontà”.

Sullo scarso impiego: “Le scelte sono dell’allenatore, non le giudichiamo e non cambiano la nostra intenzione. Ha avuto un momento molto positivo ma poi si è dovuto fermare a causa dell’infortunio”.

Su Ibrahimovic: “Chiaramente è entusiasta di giocare con un crack come Ibra. Mi ha detto che non vede l’ora di potersi allenare con lui. Sicuramente un giocatore del genere fa crescere il livello della competitività di tutto il gruppo”. Ecco, invece, le prime parole di Ibrahimovic a Milan TV>>>

