Calciomercato Milan – Ag. Kjaer: “Fortunatamente può lasciare l’Atalanta”

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole di Mikael Beck, procuratore di Simon Kjaer, che secondo il quotidiano sarebbe un possibile obiettivo di mercato del Milan.

“Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e la società bergamasca. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore e quindi a questo punto è meglio che le due parti si separino. Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a Kjaer, da parte di molti club ed è stato sempre così, durante tutta la sua carriera. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma possiamo dire che c’è grande interesse da parte di club importanti dei maggiori campionati”. Intanto San Siro aspetta il debutto di Zlatan Ibrahimovic. Le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android