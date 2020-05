Calciomercato Milan – Ag. Torreira: “Vorrebbe tornare in Italia”

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Torreira, classe 1996, regista uruguaiano dell’Arsenal, era stato portato a Londra, nella fila dei ‘Gunners‘, nel 2018, proprio all’epoca in cui Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato rossonero, era CEO del club inglese. Adesso, a quanto pare, Torreira, ex Pescara (2014-2016) e Sampdoria (2016-2018), vorrebbe tornare a giocare nel nostro Paese. Lo ha rivelato Pablo Bentancur, il suo procuratore, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

“Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande”. Il Milan, che lo segue da due anni, resta vigile su Torreira. INTANTO SPUNTA UNA PISTA PAZZESCA PER LA PANCHINA DEL DIAVOLO >>>