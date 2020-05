Calciomercato – L’interesse del Milan per Boga è reciproco

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’interesse del club rossonero per Jeremie Boga è reciproco, come confermato dalle parole di Daniel, fratello-agente dell’esterno del Sassuolo. Tuttavia, è ancora presto per capire se il progetto del club rossonero possa prevedere o meno l’arrivo del franco-ivoriano. I suoi numeri in questa stagione, tuttavia, hanno ingolosito parecchie società di Serie A, tra cui – oltre al Milan – anche Atalanta e Napoli. Boga è primo in una speciale classifica del nostro campionato: ecco di cosa si tratta>>>

