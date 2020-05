Calciomercato – Milan su Boga: è il miglior dribblatore del campionato

MERCATO MILAN – Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jeremie Boga, esterno franco-ivoriano del Sassuolo. Il suo fratello e agente ha confermato l’interesse dei rossoneri, ma ha anche rivelato come non ci sia alcuna trattativa in corso e che il ragazzo piace anche ad altri club come il Napoli. Il Chelsea ha un diritto di controriscatto a 16 milioni che però difficilmente applicherà.

Boga è certamente una delle sorprese più belle del nostro campionato. L’esterno del Sassuolo è anche il calciatore che ha messo a segno il maggior numero di dribbling, la bellezza di 106 in 24 gare. In classifica è primo, davanti a Castrovilli (76), Bennacer (59) e Ilicic (55). Intanto, Calhanoglu verso il rinnovo di contratto: LE ULTIME>>>

