Calciomercato Milan – Calhanoglu punto fermo: quasi certo il rinnovo

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta, è quasi certo il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu in scadenza a giugno 2021. Il turco numero 10 del Milan – dal 2017 ad oggi – è sempre stato un punto fisso della squadra, nonostante fossero cambiati tanti allenatori e dirigenti sportivi. L’ex Bayer Leverkusen nella sua esperienza in rossonero ha totalizzato 116 presenze e 17 reti segnate, un rendimento certamente al di sotto rispetto a quanto ci si poteva attendere da lui nel momento in cui è stato acquistato. Nonostante tutto, Hakan è sempre stato un elemento fondamentale della rosa e anche con Rangnick – che in passato lo aveva cercato per il Lipsia – potrebbe essere facilmente confermato. Intanto, ecco le modalità con cui il campionato potrebbe riprendere: date e fasce orarie>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓