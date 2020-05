Calciomercato Milan – Ag. Boga: “Grande club. Con un progetto interessante …”

CALCIOMERCATO MILAN – Daniel Boga, agente di Jérémie, esterno offensivo del Sassuolo che i ‘rumors‘ di calciomercato accostano al Milan (LEGGI QUI LA NEWS), ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘calciomercato.com‘. Queste le dichiarazioni del procuratore di Boga:

Sui presunti contatti con il club rossonero: “Boga si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jérémie”.

Sulla possibilità Milan per Boga: “Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante”.

Sui contatti con altri club: “Sì, con Napoli, Atalanta e altri club europei”.

Sul Chelsea che potrebbe esercitare il diritto di riacquisto: "Questo, al momento, non so dirglielo".