Calciomercato Milan – Gradimento di Boga all’ipotesi rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, dopo i primi ammiccamenti avvenuti nello scorso mese di dicembre, il Milan ha deciso di fare sul serio e di affondare il colpo per Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo del Sassuolo.

Il Sassuolo cede Boga per 20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Milan. L’ultima parola sull’operazione, però, spetta al Chelsea, che ne deteneva il cartellino, e che vanta un diritto di riacquisto dello stesso per 16 milioni di euro. Qualora i ‘Blues‘ dovessero confermare di non volerlo riprendere, il Milan avrebbe il via libera per definire l’affare.

Il Chelsea, in quel ruolo, ha già Jason Mount, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic e Hakim Ziyech. Sembra, dunque, difficile che vogliano riprendersi Boga. Il Milan dovrà vedersela con la concorrenza del Napoli, alle prese con la sostituzione di José Maria Callejón, che lascerà gli azzurri in scadenza di contratto, ma potrebbe avere nel giocatore franco-ivoriano uno splendido alleato.

Boga, infatti, avrebbe già espresso la volontà di restare in Italia ed il proprio gradimento per un trasferimento al Milan. QUESTA, INVECE, LA SITUAZIONE DEI RINNOVI DI CONTRATTO IN CASA ROSSONERA >>>