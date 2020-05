Calciomercato Milan – Rinnovi, ecco chi lascerà il club rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle questioni cruciali per il Milan è quella dei rinnovi. Il più delicato è quello di Gianluigi Donnarumma, che andrà in scadenza nel 2021. E’ difficile infatti immaginare che Raiola prolunghi a occhi chiusi e soprattutto in tempi brevi. Probabile che si aspetti l’inizio del mercato per capire che tipo di offerte possono arrivare, ma non è escluso il rinnovo di un anno per rimandare la questione.

Un altro in attesa di rinnovo è Alessio Romagnoli, che, a differenza di Gigio, ha un contratto in scadenza nel 2022. Per lui c'è meno fretta, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire se sarà un punto fermo per il futuro. Appare segnato invece il destino di Begovic, Kjaer e Biglia, che sono ritenuti tutti fuori dal progetto. Si valuta la posizione di Bonaventura, ma difficilmente resterà. Le indicazioni del nuovo allenatore saranno importanti per capire se si continuerà con alcuni giocatori tipo Reina, Musacchio e Duarte.