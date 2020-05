Milan, è importante trattenere Maldini: decisivo l’incontro con Gazidis

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica è arrivato con Leonardo, è rimasto dopo che Leonardo ha salutato, ha chiamato Zvonimir Boban e Boban è stato licenziato. Nonostante questo sta lavorando con grande orgoglio in questi giorni per il bene del Milan.

Trattenere Maldini per il Milan sarebbe importante, visto che il club vuole ridisegnarsi e porsi come entità internazionale anche senza successi nelle coppe. Il problema è che lo stesso Maldini potrebbe decidere di non restare: sarà decisivo l’incontro con Gazidis nelle prossime settimane, in cui dovrà essere stabilito il suo ruolo in società, che non dovrà essere di facciata. Di recente l’ex capitano ha detto: “La storia della mia famiglia con il Milan è lunga e non finirà”, ma questo non vuol dire che resti al 100%. INTANTO TAGLIAVENTO SPIEGA IL FAMOSO GOL DI MUNTARI, CONTINUA A LEGGERE >>>