Tagliavento: “Il gol di Muntari in Milan-Juventus? Ecco come è andata”

MILAN NEWS – Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, nell’intervista concessa a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato del famoso gol non concesso a Sylley Muntari in quell’incredibile Milan-Juventus della stagione 2011-12. Ecco le parole di Tagliavento.

“E’ una questione di ruoli, quando non avevamo gli addizionali, né la Goal Line Technology, uno dei parametri era che i gol/non gol, poteva verificarli solo l’assistente – sottolinea Tagliavento -. In quel momento lui ebbe la certezza che la palla non fosse entrata, io dalla mia posizione non potevo dire il contrario. Se prendo i miei 5 errori più importanti in carriera, con questa tecnologia li avrei evitati”. INTANTO IL MILAN SEMBRA VICINO AD UN GRANDE TALENTO, CONTINUA A LEGGERE >>>