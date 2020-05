Calciomercato Milan – Anche i rossoneri su Boga del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, anche il Milan, oltre Napoli ed Atalanta, avrebbe messo gli occhi su Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo francese di nascita ed ivoriano di nazionalità, in forza al Sassuolo dall’estate 2018.

Boga, autore di 8 gol e 4 assist in 25 gare stagionali tra Serie A e Coppa Italia, trasferitosi in Emilia per 3 milioni di euro, può essere, però, ‘contro-riscattato’ dal Chelsea, a fine stagione, per 16 milioni di euro. Cifra, però, che i ‘Blues‘ di Roman Abramovic non sembrano intenzionati a versare.

Ecco, dunque, che per Boga può accendersi un duello di mercato tutto italiano, con il Diavolo pronto a dire la sua per il guizzante attaccante neroverde. JUVENTUS E BARCELLONA SU ALESSIO ROMAGNOLI: ECCO LE OFFERTE PER IL CAPITANO >>>