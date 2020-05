Calciomercato Milan – Interessa Boga del Sassuolo: duello con il Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, c’è anche il Milan su Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo francese di origini ivoriane, di proprietà del Sassuolo.

Dopo una stagione positiva in neroverde all’esordio, quando fu acquistato dal Chelsea per 3,5 milioni di euro, Boga si è ripetuto nel 2018-2019: prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, Boga aveva disputato 25 gare tra Serie A e Coppa Italia con la compagine allenata da Roberto De Zerbi, segnando 8 gol e fornendo 4 assist.

Il giocatore, valutato 20 milioni di euro, interessa dunque ai rossoneri ma, al momento, va segnalato come sia il Napoli avanti nei negoziati. Gli azzurri, infatti, avevano già contattato il suo agente nello scorso mese di dicembre e tanto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli quanto il tecnico Gennaro Gattuso stanno spingendo Boga a scegliere il Napoli.

C’è da considerare, in tutto questo, la variabile Chelsea: i ‘Blues‘, infatti, hanno un diritto di riacquisto del cartellino di Boga per 16 milioni di euro. Al momento, però, non sembrano interessati a riprenderlo … INTANTO, DAL PORTOGALLO, AGGIORNAMENTO SULL’OFFERTA DEL MILAN PER FLORENTINO >>>