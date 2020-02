Calciomercato Napoli – Interesse concreto per Pezzella e Boga

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha già avviato i contatti con gli agenti di German Pezzella in vista della prossima stagione. Il capitano della Fiorentina ha dato disponibilità al trasferimento, adesso ci sarà da trattare con il club. Ma non è finita qui, perché i partenopei sono attivissimi e stanno cercando di inserirsi nella corsa per Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo sta incantando e sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato. Il club neroverde, nei giorni scorsi, ha incontrato il Chelsea per togliere il diritto di ricompra fissato a 10 milioni di euro a favore dei ‘Blues’. Solo in questo caso il Sassuolo potrà decidere autonomamente il futuro del suo numero 7. Intanto ecco il pensiero di Ismael Bennacer sul ritorno contro la Juventus, continua a leggere >>>

