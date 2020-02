Bennacer sul ritorno con la Juventus: “Dobbiamo crederci”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato della Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Milan spacciato anche a causa delle diverse assenze? L’algerino la pensa diversamente: “Dobbiamo crederci se no non siamo competitivi. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino senza giocatori importanti. La Juventus è una grande squadra ma non è impossibile da battere”. Anche Alexis Saelemaekers la pensa come l’algerino: ecco il suo post Instagram sulla gara di ritorno, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android