Calciomercato Milan – Si insiste per lo scambio tra Florentino e Paquetá

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano sportivo lusitano ‘A Bola‘, il Milan, alla ricerca di forti centrocampisti per la prossima stagione, visti gli addii certi di Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, starebbe continuando ad insistere per Florentino Luís.

Florentino, classe 1999, centrocampista del Benfica di Bruno Lage, sarebbe considerato, dal club di Via Aldo Rossi, una delle priorità per il calciomercato estivo 2020. Per ottenere il cartellino di Florentino, che, in questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, aveva collezionato 15 presenze con le ‘Aquile‘ di Lisbona, il Diavolo è pronto a presentare una proposta interessante.

In un primo momento, infatti, il club meneghino aveva proposto al Benfica di acquistare il cartellino di Florentino in prestito con diritto di riscatto; ora, invece, dalle parti di ‘Casa Milan‘ avrebbero capito che, se davvero vogliono far capitolare i portoghesi sulla cessione del loro giovane gioiello, dovranno alzare la posta.

Per convincere, ora, l'amico Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, a lasciar partire Florentino in direzione Milano, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano classe 1997, valutato circa una trentina di milioni di euro, molto gradito al Benfica, più soldi per l'acquisto del lusitano a titolo definitivo. Sarà questa l'offerta giusta?