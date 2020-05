CALCIOMERCATO – Ibrahimovic se ne va all’Hammarby! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Non si può certamente parlare di fulmine a ciel sereno, visto che se ne parlava da un po’ e il cielo era già nuvoloso. Ma soprattutto perché questa notizia fa decisamente rumore: un tuono. Zlatan Ibrahimovic ha deciso il proprio futuro, che sarà lontano dal Milan. A quanto pare lo svedese, stanco di aspettare una proposta da Ivan Gazidis, complici anche le settimane con la famiglia in Svezia, ha deciso di lasciare il Milan e andare a giocare nel suo Hammarby. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, le prossime saranno le ultime settimane di Ibra in rossonero. Nella video news le ultime. Per maggiori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓