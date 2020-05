Calciomercato Milan – La Roma piomba su Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma si è fiondata dritta su Giacomo Bonaventura. È ben noto che, il centrocampista rossonero, si libererà a zero dal Milan a fine stagione.

Il quotidiano romano addirittura scrive che la squadra allenata da Paulo Fonseca è in pole position per arrivare al giocatore. Bonaventura ha diverse squadre interessate a lui. Oltre alla Roma ci sono Torino e Atalanta. Più defilata in questo momento c’è la Lazio di Claudio Lotito.

Oltre a Bonaventura, c’è un altro centrocampista italiano seguito da molte squadre: Sandro Tonali. Il suo agente ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il giovane centrocampista del Brescia. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>

