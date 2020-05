Calciomercato Milan – Ag. Tonali: “Credo che resterà in Italia”

CALCIOMERCATO MILAN – Beppe Bozzo, procuratore di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia seguito da Milan, Inter e Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttosport.

“Tonali è fortissimo, lasciamo che parli il campo. Il processo di italianizzazione delle rose è iniziato un po’ di tempo fa, questo si vede di riflesso nella Nazionale che Mancini sta abilmente confezionando con giovani interessanti. La Juventus è sempre stata molto attenta e orientata verso la costruzione e il mantenimento di uno zoccolo duro italiano”

“Ultimamente anche l’Inter è sensibile a questo tipo di approccio: già da qualche anno e ancor di più dall’arrivo di Marotta. Credo che l’emergenza coronavirus e il conseguente mercato creativo non sarà necessariamente un ostacolo per la permanenza in Italia dei nostri talenti – prosegue Bozzo – . Rispetto ad esempio al 2012, quando Verratti venne preso dal PSG, credo sia cambiato tanto: proprio in virtù della tendenza di cui parlavo prima, sarà difficile che una straniera riesca a battere la concorrenza”. Intanto Shevchenko parla di un suo possibile futuro al Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓