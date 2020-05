Shevchenko: “Ritorno al Milan? Ora penso all’Ucraina”

NEWS MILAN – Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina, nell’intervista di ieri realizzata con il giornalista Carlo Pellegatti ha svelato il suo sogno di diventare un giorno l’allenatore del Milan. I tifosi sognano, ma Shevchenko ha voluto precisare il tutto ai microfoni della Gazzetta dello Sport nell’intervista di questa mattina.

“Io allenatore del Milan? Il momento non è questo. Io sono il c.t dell’Ucraina e devo portare a termine la missione iniziata. L’Europeo è stato posticipato, guardo al 2021 e alla salute di tutti – sottolinea Shevchenko -. Se tornerò mai al Milan? Io non sono importante in questo momento. Devo concludere un lavoro sulla panchina dell’Ucraina, perché adoro il mio paese. Poi si vedrà”. Intanto Mauro Tassotti esprime dei dubbi su Rangnick, continua a leggere >>>

