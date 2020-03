Calciomercato Juventus – Per l’attacco piace Gabriel Jesus

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come riportato da calciomercato.com, la Juventus vorrebbe rafforzare il suo reparto offensivo con Gabriel Jesus del Manchester City.

Nelle idee di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, Gabriel Jesus andrebbe a prendere il posto in rosa di Gonzalo Higuain che in estate verrà quasi sicuramente ceduto. Pep Guardiola ha piena stima del suo attaccante brasiliano, ma non lo considera incedibile. Un’offerta che superi i 50 milioni cash più magari qualche contropartita, potrebbe far vacillare la dirigenza inglese, e favorirne la cessione.

In casa Milan, il possibile arrivo di Ralf Rangnick non è più scontato come sembrava nei giorni scorsi. Qualora non arrivasse il tecnico tedesco, ci sono 3 alternative a lui. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere cliccando qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android