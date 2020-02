Viareggio, ecco il carro carnevalesco con le fattezze di Cristiano Ronaldo

VIDEO – Dopo un inizio di stagione così così, Cristiano Ronaldo ha ricominciato a mietere vittime su vittime con i suoi gol. Il portoghese va regolarmente a segno da dieci partite consecutive; battuto, dunque, il precedente record di David Trezeguet, che ha timbrato il cartellino per 9 volte consecutive. Oltre ad essere un protagonista in campo, CR7 lo è anche fuori. La dimostrazione? All’edizione 2020 del Carnevale di Viareggio, è stato costruito un carro che vede l’ex Real Madrid in versione robot. Vedere per credere…

