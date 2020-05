Theo Hernandez, gol e skills con il Milan | Video

VIDEO MILAN – La stagione di Theo Hernandez al Milan è stata sin qui devastante. Purtroppo non particolarmente fortunata per i rossoneri, ma le sue prestazioni sono state sempre in crescendo. Le amnesie difensive ci sono state, per carità, ma il suo apporto e la sua voglia per i colori rossoneri è stata encomiabile.

Il Milan lo celebra con un video delle sue migliori giocate. Skills e gol di Theo Hernandez nella sua prima stagione in rossonero. Intanto spunta l’ipotesi di un’offerta dal PSG per un campione rossonero >>>

