Ospite alla tappa italiana del Legends Trophy, l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha commentato la lotta Scudetto e il momento di Rafael Leao

Sono tante le leggende presenti a Milano per la tappa italiana del Legends Trophy, evento organizzato da City Padel Milano. Tra questi anche l'ex Milan Andriy Shevchenko che ha parlato della lotta Scudetto, dei rossoneri e di Rafael Leao. Ecco le sue parole.