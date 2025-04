Serie C, Novara-Trento 3-0: l’incredibile papera del portiere | VIDEO

Nell'ultimo turno di Serie C, il Novara ha superato per 3-0 in casa il Trento. Incredibile, però, quanto successo sulla rete del raddoppio

Serata da dimenticare per Sergio Barlocco e per Trento. Il Novara ha vinto per 3-0 nel match della 37ª giornata di Serie C ma il gol del doppio vantaggio ha del clamoroso. Christian Donadio, infatti, ha approfittato di un’uscita disastrosa dell'estremo difensore e ha spedito la palla in rete. Guarda il video