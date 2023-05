Roma-Bayer Leverkusen 1-0, gol e highlights di Europa League | VIDEO

Gol e highlights di Roma-Bayer Leverkusen 1-0, semifinale di andata di Europa League: giallorossi a segno con Edoardo Bove nella ripresa

È bastata una rete al 63' di Edoardo Bove alla Roma di José Mourinho per battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e conquistare, così, la vittoria nell'andata delle semifinali di Europa League. Minimo vantaggio, dunque, per i giallorossi in vista del match in programma giovedì prossimo in Germania, alla 'BayArena'. Ecco, dunque, il video con gol e highlights del match contro le 'Aspirine'