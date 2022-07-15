Arrivato al Milan dal Lille nell'estate del 2019, Rafael Leao è cresciuto in maniera graduale. Dalle prestazioni altalenanti alla definitiva esplosione avvenuta nella stagione dello scudetto. I numeri del portoghese

Renato Panno
Rafael Leao AC Milan Milan-Fiorentina 1-0 Serie A 2021-2022

Leao, gol raddoppiati e strappi devastanti: i numeri della crescita | VIDEO

Arrivato al Milan dal Lille nell'estate del 2019, Rafael Leao è cresciuto in maniera graduale. Dalle prestazioni altalenanti alla definitiva esplosione avvenuta nella stagione dello scudetto. I numeri del portoghese.

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