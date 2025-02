PSG, poker al Monaco e primo gol ‘francese’ per Kvaratskhelia | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia, passato nell'ultimo calciomercato invernale dal Napoli al PSG per 75 milioni di euro, in gol contro il Monaco

Khvicha Kvaratskhelia segna alla "Kvara" anche al PSG. Nel 4-1 sul Monaco arriva la prima rete in Ligue 1 del georgiano ex Napoli. Finta di tiro, salta il difensore e sinistro nell'angolo lontano che supera il portiere. Il gol arriva dopo il vantaggio di Vitinha e il pari di Denis Zakaria. Prima della doppietta di Ousmane Dembélé. Rivivi gol e highlights della partita in questo video