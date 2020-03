Psg-Dijon, Icardi torna segnare al ‘Parco dei Principi’: ecco il gol

VIDEO – Dopo un avvio di stagione in cui non faceva altro che segnare, Mauro Icardi ha avuto un periodo di flessione, in cui non è riuscito esprimersi al meglio. In occasione di Psg-Dijon, l’attaccante argentino è ritornato a segnare nel suo stadio di casa dopo quasi tre mesi. Un’astinenza lunghissima per un giocatore come lui, che non andava in gol al ‘Parco dei Principi’ dal 21 dicembre, quando confezionò anche un assist a Neymar.

