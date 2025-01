Manchester United-Newcastle 0-2: che partita di Tonali! | VIDEO

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, ha giocato una grande partita in Manchester United-Newcastle 0-2: gol e highlights del match

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, ha giocato una grande partita ad 'Old Trafford' in occasione di Manchester United-Newcastle 0-2, partita della 19^ giornata della Premier League 2024-2025 terminata 0-2 con le reti di Aleksander Isak e Joelinton: gol e highlights del match in questo video