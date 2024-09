Liverpool, esordio in Premier League per Chiesa: subito un palo | VIDEO

Federico Chiesa, ex Fiorentina e Juve, ha debuttato in Premier League con la maglia del Liverpool nel 3-0 di 'Anfield' contro il Bournemouth

