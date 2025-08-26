Pazzo Liverpool a Newcastle: vince al 100′ con il giovane Ngumoha | VIDEO

Il Liverpool passa, 3-2, in casa del Newcastle nel 'Monday Night' di Premier League: il classe 2008 Rio Ngumoha decisivo per i 'Reds'

Partita folle, il 'Monday Night' di Premier League, al St. James' Park tra Newcastle e Liverpool. I 'Reds' (in superiorità numerica per l'espulsione di Anthony Gordon) vanno sul 2-0 al 46', ma le 'Magpies' - senza Sandro Tonali, out per infortunio al 66' - trovano la forza di rialzare la testa siglando il gol dell'1-2 con Bruno Guimarães e infine quello del 2-2 con William Osula. Nel finale però risolve il match il classe 2008 Rio Ngumoha. Guarda gol e highlights della partita