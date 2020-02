Panchina Juventus, Agnelli: “Non pensare a Guardiola sarebbe un’eresia”

VIDEO JUVENTUS – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, si è espresso in merito all’interessamento dei bianconeri per Pep Guardiola. Agnelli non ha smentito l’interesse, ma ha dichiarato che l’ex Barcellona sta bene al Manchester City e quindi difficilmente si muoverà. Dichiarazioni che non sanno di chiusura assoluta. Chissà se Guardiola aprisse un piccolo spiraglio cosa succederebbe…

