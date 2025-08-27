Pafos in Champions League! Stella Rossa eliminata con gol folle al 90′ | VIDEO

Storica prima volta in Champions League per i ciprioti del Pafos. Dopo il 2-1 dell'andata in Serbia contro la Stella Rossa è bastato un pareggio in casa

La squadra cipriota del Pafos ottiene la sua prima storica qualificazione in Champions League ai danni della Stella Rossa. Dopo la vittoria all'andata per 2-1 a Belgrado, è bastato un pari al ritorno in casa per eliminare i serbi. Dopo il vantaggio di Mirko Ivanić, all'89' è arrivato il pareggio qualificazione: cross di Pepe e destro al volo di Jaja che con una bizzarra traiettoria ha battuto il portiere sul secondo palo, regalando la festa al pubblico cipriota.