Orlando City, per Muriel una tripletta storica in 16 minuti | VIDEO

Luís Muriel, attaccante colombiano che ha indossato tante maglie in Serie A, ha riscritto la storia degli Orlando City con una tripletta

L'attaccante colombiano Luís Muriel, che ha indossato tante maglie nella nostra Serie A, si è preso la scena in Leagues Cup e ha trascinato l'Orlando City verso il successo per 5-1. Contro il Necaxa, Muriel ha realizzato tre reti in appena 16 minuti: nessuno, nella storia del club, ci era riuscito ... Guarda il video!