Orlando City, Muriel imprendibile nella MLS: doppietta all'Inter Miami | VIDEO
GOL E HIGHLIGHTS
Orlando City, Muriel imprendibile nella MLS: doppietta all’Inter Miami | VIDEO
Luís Muriel, ex di tante squadre in Serie A, decisivo nella MLS statunitense con due reti nel derby della Florida tra Orlando City e Inter Miami, vinto dai suoi per 4-1. Gol e highlights della partita nel video
