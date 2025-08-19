Neymar, che figuraccia! Santos ko 0-6 contro il Vasco da Gama | VIDEO

Il Santos di Neymar ha perso in casa, 0-6, contro il Vasco da Gama, nell'ultima sfida di campionato. Un ko costato la panchina al tecnico

Il Santos di Neymar ha perso 0-6 in casa contro il Vasco da Gama nell'ultima partita del massimo campionato brasiliano. È la peggior sconfitta nella carriera dell'attaccante brasiliano e, dopo il match, i bianconeri hanno esonerato il tecnico Cleber Xavier. Protagonista della partita l'ex Inter, Philippe Coutinho, autore di una doppietta. Guarda gol e highlights del match