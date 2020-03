EX MILAN – Matri saluta il Monza: “Grazie, ora ho deciso …” / Video

VIDEO MONZA – Dopo un mese di allenamenti con il Monza di Cristian Brocchi, capolista del Gruppo A di Serie C, l’ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha salutato ‘Monzello‘ al canale ufficiale del club. Ecco le dichiarazioni di Matri:

Su come si è trovato nell’ultimo mese con il Monza: “Bene, bene. Devo dire che l’allenatore è un mio amico, la dirigenza la conosco da anni. Sono stati tutti gentilissimi e cordiali con me. Ringrazio il dottor Adriano Galliani ed il Presidente. Mi sono trovato benissimo, i ragazzi mi hanno sentire subito a mio agio. Adesso ho deciso di finire qui i miei allenamenti, faccio alla squadra un grandissimo ‘in bocca al lupo’ per il continuo del campionato: tiferò sicuramente per voi”.

Su come ha visto Brocchi: “L’ho visto bene, ma io e lui ci vediamo settimanalmente quindi non lo avevo perso di vista. è stato bello vederlo lavorare sul campo. Dava tutto da giocatore, dà tutto da allenatore: vedo che c’è una bella armonia con la squadra, gli auguro il meglio per l’avvenire di questo campionato”.

Sul Monza tutt’altro che appagato: “No, no. Quello che risalta è che una squadra prima con 16 punti di vantaggio con voglia e fame di fare risultati. È un gruppo di qualità e ha voglia di continuare a dimostrarlo in questo campionato”.

