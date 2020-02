VIDEO MILAN – Ha esordito in Serie A lunedì sera e potrebbe giocare titolare anche sabato. Matteo Gabbia è l’uomo del momento. Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato il video della sua intervista. Poche parole, molto chiare: “<<Voglio sudare per questa maglia>>. Le parole di Matteo Gabbia tra esordio in Serie A e Fiorentina”. Eccolo.

