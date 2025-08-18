Napoli-Olympiacos 2-1: gol, highlights e infortunio di Lukaku | VIDEO

Il Napoli ha concluso il ritiro di Castel di Sangro battendo per 2-1 in amichevole l'Olympiacos: ansia per l'infortunio di Romelu Lukaku

Il Napoli ha concluso il ritiro estivo a Castel di Sangro con un successo per 2-1 in amichevole contro l'Olympiacos. A firmare il vantaggio ci ha pensato Matteo Politano nel primo tempo, seguito dalla rete di Lorenzo Lucca in avvio di ripresa. I greci hanno accorciato le distanze con Ciquinho. Preoccupazione per Romelu Lukaku, costretto a lasciare il campo al 32’ per un infortunio, un fastidio al quadricipite sinistro, a soli nove giorni dall’esordio in Serie A contro il Sassuolo. Guarda il video con gol e highlights