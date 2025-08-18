Monza-Inter 2-2: gol, highlights, la rete di tacco di Pio Esposito | VIDEO

In una delle ultime amichevole pre-campionato, pareggio (2-2) tra Monza e Inter all'U-Power Stadium: che magia di Francesco Pio Esposito!

All’U-Power Stadium l’Inter ha battuto il Monza ai rigori dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari in una delle ultime amichevole pre-campionato. Al 32’ Patrick Ciurria ha portato avanti i brianzoli, ma un autogol di Samuele Birindelli ha rimesso in equilibrio il punteggio. Nella ripresa i nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a una splendida rete di tacco firmata da Francesco Pio Esposito, prima del pareggio di Paulo Azzi nel finale. Dal dischetto, decisiva la parata di Josep Maríinez su Jacopo Sardo e il penalty trasformato da Marcus Thuram che è valso la vittoria. Gol e highlights del match