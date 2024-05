MLS, Toronto-Montréal 5-1: tripletta di Bernardeschi nel derby | VIDEO

Federico Bernardeschi, attaccante italiano dei Toronto FC, ha segnato 3 gol nel successo (5-1) nel derby canadese contro Montréal nella MLS

Nell'ultimo turno della MLS 2024, tre gol per Federico Bernardeschi, attaccante italiano ex Fiorentina e Juventus, in occasione del derby canadese tra i suoi Toronto FC e Montréal, terminato 5-1 per i padroni di casa. In questo vediamo la tripletta del numero 10 che, per l'occasione, ha anche sfoggiato una nuova capigliatura