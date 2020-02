VIDEO VERONA – Domani a San Siro si giocherà Milan-Verona, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Come di consueto, alla vigilia della partita, hanno parlato in conferenza i due allenatori. Per gli scaligeri parola a Ivan Juric, che vuole operare il sorpasso alla squadra rossonera in classifica. Le parole nella video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android