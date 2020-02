VIDEO – Calciatori e allenatori sono da sempre noti per la loro diplomazia quando sono chiamati a rispondere alle domande dei giornalisti. Alcune volte, però, capita di andare oltre. E’ il caso di Ivan Juric, allenatore del Verona che, alla domanda sulla difficoltà dei suoi difensori a fermare i giocatori del Milan, non ha esattamente elogiato gli avversari per le loro qualità. Ecco il video.

