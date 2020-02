MILAN-TORINO: probabili formazioni, i dubbi di Pioli / Video News

VIDEO MILAN – Ottime prestazioni, pochi risultati. I rossoneri sono in grande crescita, ma sia nel derby che con la Juve non hanno vinto. Stefano Pioli non ha intenzione di cambiare in Milan-Torino e darà probabilmente fiducia allo stesso undici di giovedì sera. Qualche dubbio però c’è e riguarda modulo e uomini. 4-4-2 o 4-4-1-1, Ante Rebic o Rafael Leao, con possibilità Giacomo Bonaventura. Per tutte le ultime, guarda la video news.

