Milan-Torino, Pioli: “Ecco le condizioni di Kjaer e Calhanoglu”

VIDEO MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine di Milan-Torino, gara terminata 1-0 a favore dei rossoneri, ha parlato delle condizioni di Hakan Calhanoglu e Simon Kjaer: “Calhanoglu ha avuto un problema con la Juventus. Non dovrebbe essere una cosa lunga, ci sono delle possibilità per sabato. Kjaer? Ha sentito qualcosa durante l’allungo, lui dice che non dovrebbe essere nulla di grave. Speriamo abbia ragione, perchè andiamo incontro ad un periodo importante”.

