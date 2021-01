VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna subito in campo con Milan-Torino, 17^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano ancora da primi in classifica, nonostante la sconfitta, la prima stagionale. Contro, Marco Giampaolo, ultimo allenatore a sedersi sulla panchina milanista prima dell’arrivo di Stefano Pioli. Nella video news 10 curiosità sulla sfida di San Siro in solo 90 secondi.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>